Иммунолог предупредил о новом штамме коронавируса

Генеральный директор компании "Клиникал экселанс груп", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил в разговоре с URA.RU о риске появления нового штамма SARS-CoV-2, который будет опаснее и заразнее предыдущих вариантов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Раз в полгода примерно на авансцену выходит новый штамм. Иногда одновременно выходят несколько параллелей. Как это было, когда появились "альфа", "бета" и "гамма", и в меньшей степени "лямбда". Совершенно не факт, что не появится что-то еще более заразное", - сказал Крючков.

Специалист подчеркнул, что эволюция коронавируса "точно" не прервется на "омикрон"-штамме. Он согласился с коллегами, которые утверждают, что патогенность коронавируса со временем снизится. Однако, по его словам, "есть ряд нюансов, указывающих на то, что этот процесс не произойдет в ближайшее время.