Ученые объяснили низкую патогенность «омикрона»

Специалисты предположили, что легкое течение коронавирусной инфекции, вызываемой "омикроном", связано с низкой скоростью распространения штамма в легких - в сравнении с предыдущими вариантами. Об этом сообщает New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К такому выводу пришли несколько исследовательских групп. Так, исследователи из Японии и США заразили разными штаммами SARS-CoV-2 хомяков и крыс. У грызунов, инфицированных "омикроном", наблюдалось меньше повреждений дыхательных путей.

Аналогичные результаты получили сотрудники Университета Гонконга, правда, они экспериментировали с тканями человеческого организма. В 12 образцах, взятых в дыхательных путях, омикрон распространялся медленнее дельты.