Ученые выяснили, насколько «омикрон» опасен для легких

Ученые предположили, что у людей, заболевших "омикрон"-штаммом коронавируса, легче протекает заболевание из-за низкой скорости распространения мутации в легких, по сравнению с предыдущими вариантами.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, такое мнение высказали несколько исследовательских групп. Например, специалисты из Японии и США провели эксперимент на хомяках и крысах. Они заразили грызунов разными штаммами SARS-CoV-2. Так, у инфицированных "омикроном", наблюдалось меньше повреждений дыхательных путей.

Подобные результаты получили и ученые из Университета Гонконга. Только в основе их исследования были ткани человеческого организма. В образцах, которые были взяты в дыхательных путях, "омикрон" распространялся медленнее "дельта"-штамма, сообщает New York Times.

Напомним, что новая мутация коронавируса впервые появилась в конце ноября 2021 года в Южной Африканской Республике. Оттуда она достаточно быстро распространилась практически по всему миру. В России на сегодняшний день насчитываются 103 случая заражения "омикроном".