Кардиохирург опроверг миф о пользе красного вина

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия опроверг миф о пользе красного вина. Он рассказал, что красное вино дольше не выводится из организма, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так кардиохирург ответил на вопрос, есть ли польза от бокала красного вина.

"Выдумки это все. Другое дело, что оно вкуснее, чем белое. Но если ты пьешь, то пей белое вино", - сказал Бокерия, добавив, что белое вино обладает хорошим мочегонным эффектом и быстрее выводится из организма.

В качестве доказательства он привел пример на грузинских застольях. По словам Бокерии, тамада вынужден выпивать несколько литров вина, но при этом пьет только белое вино. "Потому что если бы они пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили. Красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма", - объяснил академик.