Названы симптомы коронавируса у детей

Коронавирус может вызывать у детей разные симптомы.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Медик уточнил, что помимо респираторных симптомов, возможно также появление у ребенка "ковидных пальцев" .

"Ковидные пальцы" - это осложнение, которое напоминает обморожение.

У детей при Covid-19 помимо этого регистрируются нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

Перенесенный коронавирус может вызвать проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой и дыхательной системами.

Горелов уточнил, что пневмония чаще всего встречается у детей старше 7 лет, а у подростков поражение легких напоминает течение болезни у взрослых.