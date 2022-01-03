Невролог раскрыла причины инсульта у 30-летних

Головная боль, нарушение речи, слабость, невозможность одновременно поднять обе руки являются признаками начинающегося инсульта. Об этом рассказала заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Обычно это заболевание характерно для людей старше 40 лет, но всем болезням со временем свойственно "молодеть". Поэтому приступ может произойти и у тех, кто младше.

"В группу риска попадают молодые люди с сосудистыми аномалиями, ранним атеросклерозом, гипертонией, нарушением ритма сердца, диабетом и другими хроническими заболеваниями, поэтому надо следить за своим здоровьем в любом возрасте", - говорит врач-невролог в интервью "ДокторПитер.ру".

При проявлении признаков инсульта нужно вызвать скорую или отвезти пострадавшего в больницу. До осмотра врача надо ослабить тесную одежду, повернуть голову набок, открыть окно.