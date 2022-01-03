Врач назвала продукт, снижающий риск развития диабета

Диабет второго типа можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни. Об этом напомнила врач Сара Брюэр, которая рассказала, какой овощ снижает риск развития данного заболевания, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам доктора, брюссельская капуста способствует уменьшению сахара в крови. Помимо этого, она сводит к минимуму риск развития диабета. Как объяснила Брюэр, употребление брюссельской капусты замедляет увеличение уровня глюкозы в крови после приема пищи.

Данный овощ богат клетчаткой, которая достаточно медленно проходит по организму и замедляет всасывание сахара в кровь. Помимо этого, в данном продукте содержатся важные для организма витамины. Среди них К, С и Е. В капусте также содержится много антиоксидантов, фолиевой кислоты и минералов, в том числе калий, марганец и кальций.

Чувствительность к инсулину увеличивает антиоксидант альфа-липоевая кислота. Медик рекомендовала кушать брюссельскую капусту в сыром виде или готовить ее на пару. Причем важно не переваривать или не пережаривать продукт, так как он может потерять свои полезные свойства, передает Daily Express.