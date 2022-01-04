Академик дал необычный совет переболевшим коронавирусом

Академик РАН Лео Бокерия рассказал, что нужно делать для того, чтобы восстановить дыхательную функцию после заражения COVID, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"У меня есть метод, может, кто-нибудь меня услышит. Я очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут", - сказал эксперт.

Он уточнил, что с помощью этого метода будет восстанавливаться работа дыхательной мускулатуры и межреберных мышц.

"Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было", - отметил Бокерия.