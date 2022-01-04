https://news.day.az/medicine/1422779.html Академик дал необычный совет переболевшим коронавирусом
Академик дал необычный совет переболевшим коронавирусом
Академик РАН Лео Бокерия рассказал, что нужно делать для того, чтобы восстановить дыхательную функцию после заражения COVID, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"У меня есть метод, может, кто-нибудь меня услышит. Я очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут", - сказал эксперт.
Он уточнил, что с помощью этого метода будет восстанавливаться работа дыхательной мускулатуры и межреберных мышц.
"Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было", - отметил Бокерия.
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