Академик РАН рассказал, как дожить до 100 лет

Врач-кардиохирург Лео Бокерия рассказал, как дожить до 100 лет. По его мнению, важно помнить, что движение - это жизнь, нужно вести подвижный образ, смотреть на мир добрым взглядом и иметь любимое занятие, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Конечно, нужно двигаться, потому что движение - это жизнь. Второе, надо, на мой взгляд, по-доброму смотреть на этот мир. Я не говорю, что надо всех прощать, просто ограждать себя от ненужных людей. Ну и, самое главное, я считаю, что это нацеленность на жизнь. Должна быть цель, понимаете, должно быть какое-то любимое занятие", - отметил он.

Немаловажным является отказ от алкоголя, а также соблюдение правильного питания. Спиртное повреждает слизистую желудка, а она, в свою очередь, напрямую связана с нервной системой. В этой связи Бокерия опровергает утверждение о пользе красного вина для сердечно-сосудистой системы.

Лео Бокерия - президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации".

Некоторые исследователи считают, что при правильном подходе генной медицины человек может прожить 200 лет. Но в то же время возникает вопрос, кому захочется прозябать столь долгий срок в старческой беспомощности.