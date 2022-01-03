Ученые назвали боль в ногах симптомом смертельной болезни

Британские ученые выяснили, что боль в ногах или позвоночнике является симптомом смертельно опасной болезни. По мнению специалистов Фонда борьбы с раком простаты в Великобритании, именно эти признаки говорят о развитии опухоли предстательной железы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Медики советуют при появлении болей в бедрах или области поясницы сразу, без промедления, обращаться к онкологам, чтобы они назначили и провели нужные анализы.

Помимо всего прочего, к признакам данного онкологического заболевания специалисты отнесли эректильную дисфункцию, неприятные ощущения при эякуляции, наличие крови в сперме и затрудненное мочеиспускание, сообщает таблоид Express.

Как подчеркнули британские ученые, опухоль простаты является самым распространенным заболеванием у мужчин.