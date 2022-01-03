Врач рассказал, как переохлаждение способствует заражению коронавирусом

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об опасности переохлаждения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что переохлаждение - это стресс для организма, оно стимулирует возможность размножения патогенных микроорганизмов и делает организм более чувствительным к внутренним и внешним патогенам.

"Если человек не в состоянии стресса, то он гораздо большее количество патогенов с помощью врожденного иммунитета может переносить без последствий, а когда человек переохлаждается, то система интерферона и прочих врожденных механизмов иммунитета ослабевает", - отметил глава центра Гамалеи.

Он также указал, что концентрация патогенов, которые обычно человек переносит незаметно, могут вызвать инфекционный процесс в виде простуды, насморка и гриппа.