https://news.day.az/medicine/1422980.html Названы укрепляющие иммунитет «суперпродукты»
Названы укрепляющие иммунитет «суперпродукты»
Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали "суперпродукты", укрепляющие иммунитет.
Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По их мнению, эффективно бороться с инфекциями помогают цитрусовые, брокколи, чеснок, имбирь и куриное мясо. Рейтинг возглавили цитрусовые, далее - брокколи, содержащие в себе витамины А, С, Е, а также клетчатку и антиоксиданты. Чеснок, находящийся на третьем месте списка, помогает снизить риск заболевания простудой или облегчить течение болезни, добавили эксперты.
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