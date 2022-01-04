Названы укрепляющие иммунитет «суперпродукты»

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали "суперпродукты", укрепляющие иммунитет.

Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По их мнению, эффективно бороться с инфекциями помогают цитрусовые, брокколи, чеснок, имбирь и куриное мясо. Рейтинг возглавили цитрусовые, далее - брокколи, содержащие в себе витамины А, С, Е, а также клетчатку и антиоксиданты. Чеснок, находящийся на третьем месте списка, помогает снизить риск заболевания простудой или облегчить течение болезни, добавили эксперты.