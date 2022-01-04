Вакцина TURKOVAC оказалась эффективна против омикрон-штамма коронавируса

Директор Института вакцин Турции, член Научного совета по коронавирусу при Министерстве здравоохранения страны проф. Атеш Кара заявил, что препарат отечественного производства TURKOVAC обеспечивает защиту от нового омикрон-штамма коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В беседе с корреспондентом агентства "Анадолу" Кара отметил, что омикрон-штамм, который стремительно распространяется во всем мире, зафиксирован и в Турции.

По его словам, омикрон более заразный по сравнению с другими штаммами коронавируса.

"Омикрон сопряжен с большим риском, поскольку стремительно распространяется, вызывает резкий рост заболеваемости. Он распространяется почти вдвое быстрее предыдущего штамма - дельты", - подчеркнул Кара.

При этом Кара сообщил, что продолжаются исследования с целью определения эффективности турецкой вакцины TURKOVAC.

Он выразил удовлетворение высоким уровнем доверия населения к турецкой вакцине.

"Достигнутые нами уровни антител обеспечивают защиту от омикрон-штамма. Наши исследования в этом направлении продолжаются. Если оценивать TURKOVAC по имеющимся у нас данным, вакцина способна обеспечить защиту от омикрон-штамма, но как долго эта защита будет действовать - сейчас сказать невозможно", - отметил он.