Вакцина TURKOVAC оказалась эффективна против омикрон-штамма коронавируса
Depozit faizini öncədən al!

Директор Института вакцин Турции, член Научного совета по коронавирусу при Министерстве здравоохранения страны проф. Атеш Кара заявил, что препарат отечественного производства TURKOVAC обеспечивает защиту от нового омикрон-штамма коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В беседе с корреспондентом агентства "Анадолу" Кара отметил, что омикрон-штамм, который стремительно распространяется во всем мире, зафиксирован и в Турции.

По его словам, омикрон более заразный по сравнению с другими штаммами коронавируса.

"Омикрон сопряжен с большим риском, поскольку стремительно распространяется, вызывает резкий рост заболеваемости. Он распространяется почти вдвое быстрее предыдущего штамма - дельты", - подчеркнул Кара.

При этом Кара сообщил, что продолжаются исследования с целью определения эффективности турецкой вакцины TURKOVAC.

Он выразил удовлетворение высоким уровнем доверия населения к турецкой вакцине.

"Достигнутые нами уровни антител обеспечивают защиту от омикрон-штамма. Наши исследования в этом направлении продолжаются. Если оценивать TURKOVAC по имеющимся у нас данным, вакцина способна обеспечить защиту от омикрон-штамма, но как долго эта защита будет действовать - сейчас сказать невозможно", - отметил он.