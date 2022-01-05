Инфекционист оценил связь между COVID-19 и сокращением продолжительности жизни

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал изданию РБК о том, что известно на сегодняшний день о влиянии коронавируса на продолжительность жизни людей, переболевших им, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам эксперта, на данный момент рано говорить о преждевременном старении, так как нужно провести больше исследований с большой статистической базой.

Пока о вирусе известно, что он относится к "острым респираторным заболеваниям", а они в большинстве случаев проходят бесследно.

Но также вирусолог указал, что нужно смотреть, какие патологии развиваются из-за вируса у конкретного пациента. Эксперт указал на опасность повреждения сосудистой системы. "Прямой причинно-следственной связи без какой-то сопутствующей патологии не стал бы строить", - тем не менее резюмировал Сергей Вознесенский.