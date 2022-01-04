В России представят первые разработки по единой вакцине от гриппа и COVID-19

"Ростех" в уже в этом году представит первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно", - сказал глава корпорации Сергей Чемезов.

По его словам, уже сейчас есть хорошие результаты исследований, однако работать тоже есть над чем.

В конце прошлого года стало известно, что в России зафиксированы случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов отметил, что при подобном одновременном заражении болезнь протекает сложнее, с возможными последствиями. При этом требуется индивидуальный подход к лечению.

Случай "флуроны" - единовременного заражения гриппом и коронавирусом - был впервые обнаружен в Израиле. Заразившейся оказалась роженица, у которой не было прививки. В настоящий момент заболевшая женщина чувствует себя хорошо, за ее состоянием наблюдают врачи.