Врач рассказал о влиянии двухчасовой ходьбы на здоровье

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал, насколько продлит жизнь человеку ходьба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он сообщил, что в США провели исследование "на десятках миллионов людей", которое подтвердило, что человек, который ходит в неделю хотя бы два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни.

"Поэтому ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат. Даже если вы живете в однокомнатной квартире, походите, пошевелите ногами, уже физическая нагрузка", - заявил он.

При этом Бокерия подчеркнул, что самоизоляция, на которой из-за пандемии часто оказываются люди, не может помешать вести здоровый образ жизни. В первую очередь, отметил академик, необходимо придерживаться правильного питания, а также отказаться от алкоголя и иметь физическую нагрузку.