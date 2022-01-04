У коронавируса обнаружены необычные симптомы

Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выяснили, что серые губы, кожа и ногти у человека могут указывать на заражение "омикрон"-штаммом коронавируса. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тремя основными видами "классического" коронавируса являются высокая температура, постоянный кашель и потеря или изменение чувства вкуса или обоняния.

Признаки "омикрона" больше похожи на простуду, и эти симптомы пациенты и врачи часто описывают как "легкие", пишет газета. Однако при изменении цвета кожи, губ и ногтей необходимо незамедлительно обратиться к врачу, подчеркнули в CDC. Ученые отметили, что эти симптомы могут указывать на низкий уровень кислорода в крови.

Среди опасных симптомов также выделяются затрудненное дыхание, постоянная боль или давление в груди, спутанность сознания и неспособность проснуться или бодрствовать.