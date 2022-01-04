Доктор Мясников развеял миф о COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников написал в своем Telegram-канале, что болезни COVID-19 не существует, SARS-CoV-2 просто пополнил уже известных человечеству вирусных инфекций, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он подчеркнул, что возбудителями ОРВИ и вирусной пневмонии всегда были вирусы гриппа типа А и Б, человеческие коронавирусы (CoV-229E, CoV-NL63, CoV-OC43, CoV-HKU1), рино- и аденовирусы и другие, затем появился и "занял доминирующую позицию" новый возбудитель ОРЗ и вирусных пневмоний - коронавирус CoV-2.

По словам специалиста, по клиническим проявлениям ни ОРЗ, ни пневмонии, вызванные новым коронавирусом, ничем не отличаются от ОРЗ и вирусных пневмоний, вызванных другими возбудителями, как не отличаются и "отдаленные последствия тяжелых вирусных пневмоний, независимо от возбудителя".

Мясников отметил, что выделение коронавируса в отдельную категорию оправдано скорее с точки зрения организации здравоохранения, чем клинической медицины.

Телеведущий также заявил, что главная проблема COVID-19 вызвана его массовостью.

"Его естественная смертность менее 2% увеличивалась, когда организация медпомощи в условиях неожиданной волны выливалась в неправильно выстроенные линии защиты, <...> и падает, когда наталкивается на высокий процент вакцинированного населения", - указал он.

Врач также заметил, что CoV-2 "точно никуда не уйдет", он "смирно займет свое место в ряду банальных возбудителей ОРЗ". Однако это будет возможно при условии вакцинации и ревакцинации каждые 6 месяцев, "других вариантов пока нет".