В Уфе робот впервые провел операцию на работающем сердце

В клинике Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) робот da Vinci впервые провел коронарное шунтирование на работающем сердце. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Пациенты быстрее восстанавливаются, и значительно сокращается риск осложнений, Наш первый пациент был выписан через четыре дня", - рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Клиники БГМУ Аркадий Долганов.

Подобная операция прошла в Приволжском Федеральном округе впервые, отметили на сайте Башинформ.

Как уточнил ректор БГМУ, член-корреспондент РАН Валентин Павлов, в университетской клинике роботическая хирургия представлена по направлениям гинекология, онкология, урология, эндокринология, колопроктология и торакальная хирургия.

Отметим, что использование роботических технологий во время операций позволяют их проводить с большей точностью через небольшие проколы. Ранее другой робот-хирург сшил пациенту новый мочевой пузырь в Тюменской области.