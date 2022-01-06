В Уфе робот впервые провел операцию на работающем сердце
В клинике Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) робот da Vinci впервые провел коронарное шунтирование на работающем сердце. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Пациенты быстрее восстанавливаются, и значительно сокращается риск осложнений, Наш первый пациент был выписан через четыре дня", - рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Клиники БГМУ Аркадий Долганов.
Подобная операция прошла в Приволжском Федеральном округе впервые, отметили на сайте Башинформ.
Как уточнил ректор БГМУ, член-корреспондент РАН Валентин Павлов, в университетской клинике роботическая хирургия представлена по направлениям гинекология, онкология, урология, эндокринология, колопроктология и торакальная хирургия.
Отметим, что использование роботических технологий во время операций позволяют их проводить с большей точностью через небольшие проколы. Ранее другой робот-хирург сшил пациенту новый мочевой пузырь в Тюменской области.
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