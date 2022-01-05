Иммунолог назвала неожиданный способ спасти легкие при "омикроне"

Вдыхание паров спирта может помочь в борьбе со штаммом коронавируса "Омикрон".

Как передает Day.Az со ссылкой на Ura.ru, об этом рассказала иммунолог Зоя Скорпилева.

"Есть работы насчет того, что вдыхание паров спирта в определенной концентрации оно убивает вирус и не дает проникать в клетки. И при заболевании, если проводить ингаляции в небольшом количестве, непродолжительное время, через небулайзер, то снижался процент поражения легких", - сказала Зоя Скорпилева "Пятому каналу".

По ее словам, это не доказано, специальное исследование не проводили. Некоторые медики проводили испытания с парами алкоголя на себе, заявила Скорпилева. Иммунолог предупредила, что распитие крепкого алкоголя не спасет от нового штамма.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов сообщил, что самым эффективным способом защиты от "Омикрона" является гибридный иммунитет. Под термином подразумевается вакцинация и перенесенный коронавирус. Такая защита в десятки раз эффективнее против "Омикрона", сказал он.