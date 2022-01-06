Названо мощное оружие против "омикрона"

Как показывают новые исследования, появилась еще одна "хорошая новость" в борьбе с коронавирусом "Омикрон": ключевые Т-клетки действительно противостоят ультраинфекционным вариантам COVID-19. Ученые, которые проанализировали, способны ли Т-клетки распознавать и атаковать "Омикрон", утверждают, что полученные данные являются позитивной новостью для глобальной борьбы с COVID, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

В то время как "Омикрон" может избегать антител, Т-клетки помогают предотвратить серьезные заболевания. Новые исследования подтвердили, что новому варианту COVID может помешать другая часть иммунной системы.

Как пишет Daily Mail, десятки исследований показали, что чрезвычайно заразный вариант коронавируса лучше избегает антител - и это вызвало опасения, что защита, обеспечиваемая вакцинами и предшествующей инфекцией, исчезнет. Однако вирусологи неоднократно настаивали на том, что Т-клетки (ключевая вторичная часть естественной защиты организма) могут предотвратить тяжелое заболевание людей из-за "Омикрона", даже если люди по-прежнему заражаются.

Теперь лабораторные тесты подтвердили утверждения, что "Омикрон" имеет тенденцию вызывать только весьма легкие заболевания.

Профессор Мэтью Маккей, исследователь из Мельбурнского университета, проводивший исследование, назвал его "позитивной новостью". Он говорит: "Даже если "Омикрон" - или какой-либо другой вариант в этом отношении - потенциально может ускользнуть от антител, можно ожидать, что устойчивый Т-клеточный ответ обеспечит защиту и поможет предотвратить серьезные заболевания. Основываясь на наших данных, мы ожидаем, что Т-клеточные ответы, вызванные вакцинами и бустерами, будут по-прежнему способствовать защите от "Омикрона", как это наблюдается для других вариантов. Мы считаем, что это дает некоторые позитивные новости в глобальной борьбе с "Омикроном"".

Полученные данные дополняют растущее множество исследований, подтверждающих, как прививки помогают предотвратить тяжелое заболевание большинства людей.

Считается, что Т-клетки, которые труднее измерить, чем антитела, обеспечивают более длительную защиту. Клетки, которые представляют собой тип белых кровяных телец, выращенных в костном мозге, препятствуют размножению инфекции, вызывая тяжелое заболевание в организме. Они могут означать разницу между человеком, страдающим симптомами простуды, и нуждающимся в стационарном лечении.

По сравнению с Т-клетками, антитела в первую очередь препятствуют распространению вируса. Но если эта первоначальная защита не срабатывает, в игру могут вступить другие части иммунной системы. Это особенно важно, поскольку известно, что уровни антител со временем снижаются, будь то в результате вакцинации или предшествующей инфекции, приводящей к повторному инфицированию или так называемому "прорывному" случаю.

Вакцины против COVID были разработаны для выработки антител, чтобы люди не могли получить вирус и не передать его другим, разорвав цепочки передачи. Но исследования показали, что антитела, вырабатываемые доступными в настоящее время прививками, и антитела, созданные другими вариантами COVID (не "Омикроном"), менее эффективны при новом варианте. Это связано с тем, что этот штамм имеет множество мутаций в его спайковом белке, который является основной мишенью вакцин. Этот спайк позволяет вирусу прикрепляться и проникать в клетки человека.

В исследовании, проведенном Мельбурнским университетом и Гонконгским университетом науки и технологий, было проанализировано 1500 фрагментов вирусных белков COVID, называемых эпитопами. Только 20 процентов эпитопов, на которые нацелены Т-клетки, показали мутации, связанные с "Омикроном".

Это, по мнению ученых, указывает на то, что Т-клетки все еще должны обеспечивать сильный ответ против "Омикрона" или любого другого варианта COVID.

Профессор Гонконгского университета науки и технологий Ахмед Абдул Квадир, соавтор исследования, говорит: "Среди эпитопов Т-клеток с мутациями "Омикрон" наш анализ показал, что более половины, по прогнозам, все еще видны Т-клеткам. Это еще больше снижает вероятность того, что "Омикрон" сможет избежать защиты со стороны Т-клеток".