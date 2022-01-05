Ученый рассказал, что больше всего в организме страдает от «омикрона»

Научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что при заражении "омикроном" у человека в большей степени страдает иммунная система, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это связано с тем, что "омикрон" в результате эволюции начал вырабатывать больше белков, подавляющих иммунный ответ.

"Омикрон" не только подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса), но и заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона", - объяснил специалист URA.RU.