https://news.day.az/medicine/1423535.html Ученый рассказал, что больше всего в организме страдает от «омикрона»
Ученый рассказал, что больше всего в организме страдает от «омикрона»
Научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что при заражении "омикроном" у человека в большей степени страдает иммунная система, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Это связано с тем, что "омикрон" в результате эволюции начал вырабатывать больше белков, подавляющих иммунный ответ.
"Омикрон" не только подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам (ряд белков, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса), но и заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона", - объяснил специалист URA.RU.
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