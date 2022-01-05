Ежей обвинили в пособничестве "неуязвимому" стафилококку

Биологи обнаружили, что опасные штаммы золотистого стафилококка, неуязвимые к действию антибиотиков, возникли в результате долгой эволюционной "гонки" между микробами и грибками, которые живут на коже европейских ежей. И массовое применение пенициллина, которое ранее винили в этом, тут ни при чем. Описание исследования опубликовал научный журнал Nature, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Впоследствии эти бактерии начали распространяться среди скота, откуда проникли в человеческие популяции", - пояснил один из авторов исследования, научный сотрудник Кембриджского университета Юэн Харрисон.

Последние годы ученых все чаще беспокоит появление микробов, против которых бессильны несколько групп популярных антибиотиков. В результате, опасаются исследователи, эффективность могут потерять все антибиотики. Это плохо повлияет не только на медицину, но и на сельское хозяйство, где антибиотики используют для защиты растений и животных от вредителей.

В ходе нового исследования Харрисон и его коллеги обнаружили пример того, как подобные микробы могут возникать и распространяться по популяциям людей и животных "естественным" путем, без массового применения антибиотиков. Исследователи изучали ДНК нескольких штаммов золотистого стафилококка, из-за которого могут возникать вспышки больничных инфекций.

Ученых интересовало, как эти микробы обзавелись набором генов mecC, которые защищают этих бактерий от действия метициллина, пенициллина и других антибиотиков. Биологи изучили, какие мелкие различия в структуре этого участка ДНК были характерны для разных штаммов стафилококка, а также попытались найти его аналоги в геномах других бактерий.

К большому удивлению ученых оказалось, что этот набор генов появился не во второй половине XX века, а примерно две сотни лет назад. Впервые этот участок ДНК появился не у бактерий людей или домашних животных, а у представителей микрофлоры диких ежей, которые обитают в Дании, Швеции и других европейских странах.

На коже примерно 60% этих ежей обитали микробы с генами mecC и штаммы стафилококка, которые очень похожии на современных возбудителей больничных инфекций. Ученые предполагают, что эти бактерии возникли в результате долгой эволюционной "гонки" между стафилококком и кожными грибками, которые постоянно пытаются уничтожить конкурирующих с ними микробов при помощи антибиотиков.

Это говорит, что популяции лесных ежей, а также других диких животных, служат резервуарами для множества потенциально опасных микробов, стойких к действию самых разных антибиотиков. Биологи надеются, дальнейшие исследования этих бактерий и их изучение поможет избежать проникновения подобных патогенов в человеческие популяции.