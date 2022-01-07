Ученые назвали симптом рака, проявляющийся на шее, лице и ушах

Появление дефектов кожи на шее, лице и ушах может свидетельствовать о заболевании раком. Об этом сообщает Express со ссылкой на Национальную систему здравоохранения Великобритании (NHS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание уточняет, что речь идет о наиболее распространенной форме онкологического заболевания - базальноклеточной карциноме. В таком случае на коже человека часто образовываются шишки или красные чешуйчатые пятна, нередко отличающиеся темным или коричневым цветом.

"Шишка медленно становится больше и может стать твердой, кровоточить или превратиться в болезненную язву", - рассказали в ведомстве.

Организация подчеркнула, что данный типа рака признан одним из наиболее легко поддающихся лечению, так как он в менее чем 5% случаев распространяется на другие участки тела.