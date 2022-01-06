Врач рассказал, кто чаще страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия заявил, что мужчины чаще женщин болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как "женщина лучше сбалансирована", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мужчины. Женщина лучше сбалансирована", - заявил Бокерия, отвечая на вопрос, кто чаще болеет сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Он подчеркнул, что гормональная система у женщины изначально устроена на большие физиологические нагрузки - беременность.