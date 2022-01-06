Риск тяжелого и длительного течения флурона - одновременного заболевания коронавирусом и гриппом - остается высоким у детей в возрасте до одного года, в также у людей, страдающих сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными патологиями. Об этом заявила специалист Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"У детей в возрасте до года и пожилых людей, у тех, кто имеет сердечно-сосудистую или бронхо-лёгочную патологию, сахарный диабет, риск тяжелого и длительного течения гораздо выше", - сказала доктор медицинских наук, замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она подчеркнула, что обезопасить себя от флурона можно с помощью вакцинации и ношения в общественных местах медицинских масок. На тяжесть течения флурона влияют наличие вакцинации, возраст пациента, его хронические заболевания и своевременность лечения.

Больше других рискуют заболеть флуроном невакцинированные люди, которые не пользуются медицинскими масками в местах скопления людей.