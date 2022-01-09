В Британии назвали самые распространенные симптомы «омикрона»

Одна из разработчиков британского приложения для отслеживания симптомов коронавируса ZOE Covid Study, доктор Клэр Стивс заявила, что головная боль - один из симптомов вызванной "омикрон"-штаммом SARS-CoV-2 коронавирусной инфекцией, на которые больные жалуются чаще всего. Об этом сообщает издание "МедикФорум", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, были добавлены в список как можно скорее", - приводятся в статье слова Стивс.

Инфекция, спровоцированная "омикроном", протекает относительно легко, потому что этот вариант коронавируса не так губителен для легких, как "дельта", отметила специалист. Однако появившийся в Южно-Африканской Республике штамм, отличается высокой контагиозностью, что может привести к скачку заболеваемости COVID-19, с которой не справится система здравоохранения Великобритании.