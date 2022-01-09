Немецкие ученые выяснили, что бессимптомный COVID-19 может привести к поражению органов

Бессимптомное заболевание COVID-19 имеет последствия. К такому выводу пришла группа ученых из Германии, сообщает издание European Heart Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи предупреждают, что даже легкое течение заболевания может стать причиной поражения различных органов. В частности, у человека может уменьшиться объем легких, увеличиться сопротивление дыхательных путей, начаться проблемы с сердцем, снизиться функция почек и возрасти риск развития тромбоза вен нижних конечностей.

Как пишут ученые, полученные данные представляют собой особую важность, так как "омикрон"-штамм, который на сегодняшний день активно распространяется во всем мире, протекает зачастую бессимптомно или в легкой форме.