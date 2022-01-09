Ученые из США назвали опасными антитела после коронавируса

Исследователи из Института сердца в Лос-Анджелесе выяснили, что антитела, которые образуются у переболевших COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что через несколько месяцев после восстановления от коронавируса, у пациентов наблюдаются повышенный уровень антител, которые могут работать ошибочно.

Ученые выяснили, что у 177 медицинских работников, которые переболели коронавирусом до вакцинации, в течение полугода выявляли стойкие антитела, которые могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.