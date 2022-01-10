Гинцбург разрешил вакцинированным от COVID-19 окунаться в прорубь

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал ТАСС, что вакцинация против COVID-19 не может быть препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний, передает Day.Az.

"Если человек искупается в проруби и это для него не стрессовое состояние и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет. Если у него в результате купания в проруби сердечно-сосудистый спазм случается, то тут не про вакцинацию надо говорить", - сообщил ученый.

По его словам, если человек закален и окунается не впервые, то он может быть уверен в своем организме, а людям с предрасположенностью к гипертонии лучше отказаться от традиции, чтобы не спровоцировать инсульт и инфаркт.