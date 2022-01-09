Врач объяснил опасность омикрона для детей

Штамм коронавируса омикрон может быть более опасным для детей из-за особенностей дыхательных путей, считает врач Медицинского института в Нью-Дели Анимеш Арья. Его слова передает IANS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Дыхательные пути детей меньше, чем у взрослых, и этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути у инфицированных пациентов", - объяснил он.

По словам медика, симптомы заражения включают в себя боль в горле, легкую лихорадку и усталость.