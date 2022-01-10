https://news.day.az/medicine/1424904.html Врачи рассказали, с чем опасно смешивать парацетамол
Врачи рассказали, с чем опасно смешивать парацетамол
Врачи заявили, что парацетамол опасно смешивать с алкоголем, квасом и кефиром. Об этом сообщает Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отметили исследователи, все эти напитки содержат этанол, который вместе с парацетамолом может вызвать у человека потенциально летальное повреждение печени.
Также эксперты не рекомендуют принимать вместе с продуктами, в составе которых есть пектин и углеводы - из-за них эффект от препарата наступит гораздо позже. Среди таких продуктов - брокколи, а также брюссельская и белокочанная капуста.
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