Иммунолог опроверг эффективность перчаток против коронавируса

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков опроверг эффективность медицинских перчаток в качестве средства защиты от COVID-19. Его слова передает URA.RU, передает Day.Az.

По словам эксперта, это было неэффективной мерой с самого начала пандемии коронавируса. "Об этом говорилось еще в 2020 году, весной или летом. Нет доказательств, что перчатки как-то работают с противоэпидемической точки зрения", - заявил Крючков.

Он также добавил, что санитайзеры являются действенной альтернативой перчаткам: "Если человек надевает перчатки, значит у него нет другой возможности как-то обеззаразить руки, нет санитайзера", - отметил специалист.