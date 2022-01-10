Эксперт объяснил появление штамма "дельтакрон"

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов прокомментировал информацию о появлении нового штамма "дельтакрон" - гибрида "дельты" и "омикрона".

Ранее на днях сообщалось, что новый вариант коронавируса - гибрид штаммов "омикрон" и "дельта" - обнаружили на Кипре ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Специалисты назвали его "дельтакрон". Заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис заявил, что новый вариант коронавируса имеет генетическую основу как у штамма "дельта", но при этом его мутации такие же, как у "омикрона".

Хафизов рассказал РЕН-ТВ, что вместе с коллегами проанализировал данные, выложенные в международную базу данных, передает Day.Az.

"Глядя на эти портреты, складывается впечатление, что это не совсем реальный штамм, а, скорее, лабораторная комбинация. То есть, когда у вас проходят работы в лаборатории, там достаточно много стадий перед тем, как их сегментирование почитать. Ну и на каждой из этих стадий возможна некоторая ошибка", - сказал Хафизов.

Как объяснил эксперт, не исключается, что могло произойти некое "загрязнение" одних образцов другими. Он уточнил, что речь идет о комбинации изменений в геноме.

"Если происходит это смешение, то происходит некий странный гибрид. И глядя даже на последовательность геномов "дельтакрона", становится понятно, что так обычно не бывает. Некоторые мутации подозрительные, это действительно больше, чем похоже на лабораторную комбинацию", - рассказал Хафизов.