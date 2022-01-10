Врачи рассказали о пяти главных признаках инсульта

Представители Центра по контролю и профилактике заболеваний в США рассказали о пяти основных признаках инсульта. При нарушенном кровоснабжении и недостатке кислорода клетки мозга умирают в течение нескольких минут, но человека можно спасти, если своевременно распознать симптомы болезни, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инсульт сопровождается внезапным онемением или слабостью на одной стороне тела, проблемами с речью и пониманием, нарушением зрения (одного глаза или обоих), потерей равновесия и отсутствием координации, а также резкой и сильной головной болью или головокружением. При сочетании этих признаков следует немедленно вызвать скорую помощь.

"Наиболее эффективные методы лечения инсульта помогут только в том случае, если инсульт распознан и диагностирован в течение трех часов после появления первых симптомов", - утверждают американские медики.

Минимизировать риск недуга можно, снизив артериальное давление и уровень "плохого" холестерина, поддерживая нормальный уровень сахара в крови. Для диеты лучше выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки - например, фрукты и овощи. Любовь к жирной и соленой пище необходимо заменить физическими упражнениями. Спорту рекомендуется уделять от 150 минут в неделю, передает Express.