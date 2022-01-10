В Финляндии создали молекулу, способную защитить от заражения COVID

Финские ученые из Хельсинкского университета разработали молекулу, которая может защитить от заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Созданная учеными новая молекула TriSb92, согласно проведенным опытам, защищает от заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение восьми часов даже в ситуациях высокого риска инфицирования. В отличие от защиты, обеспечиваемой вакцинами, эффект от молекулы начинается сразу после ее применения", - отметили в университете.

По словам исследователя Анны Мякеля, при опытах ученые установили, что молекула защищала получивших ее мышей в ситуациях, когда ее не получившие грызуны заражались. Вводили молекулу в организм зверей при помощи впрыскивания в нос. Как подчеркивают специалисты, ее действие основано на том, что она способна блокировать на поверхности вирусной частицы.

По словам Мякеля, сейчас ученые предполагают, что различные штаммы коронавируса могут быть восприимчивы к действию TriSb92.

В университете подчеркнули, что молекула была создана не для того, чтобы конкурировать с применяемыми против вируса вакцинами, а для дополнения их эффекта.