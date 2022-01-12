Вирусолог оценил риск возникновения новых гибридов дельты и омикрона

Существует крайне высокий риск возникновений новых гибридов дельты и омикрона, которые будут появляться по тому же принципу, что и дельтакрон, поскольку эти штаммы коронавируса способны уживаться в теле одного больного, где могут мутировать под влиянием друг друга. Такую оценку в беседе с "Лентой.ру" дал начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, передает Day.Az.

Вирусолог отметил, что подобный процесс, по одной из версий, привел к возникновению омикрон-штамма.

Чепурнов подчеркнул, что в сочетании дельты и омикрона процесс мутации будет активнее, чем тот, который мог привести к возникновению омикрона, поскольку речь идет о двух штаммах коронавируса, которые достаточно близки друг к другу генетически.

"Это будет не другой вирус, где есть определенное препятствие таким переходам, а такой же коронавирус. Например, если произойдет одновременное инфицирование больного и дельтой, и омикроном", - добавил он.

Что касается опасности возникших таким образом вариантов вируса, то здесь, по словам Чепурнова, все будет зависеть от того, в каких именно участках генома будут происходить мутации.