Появление дельтакрон-штамма сочли последствием лабораторной ошибки

Во Всемирной организации здравоохранения исключили вероятность появления в мире нового гибридного штамма "дельтакрон". Соответствующее заявление сделала в Twitter глава технической группы ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По ее словам, никакой комбинации штаммов выявить не удалось. Что же касается находки киприотских ученых, скорее всего они попросту ошиблись.

Так, образец зараженной ткани могли загрязнить или же при лабораторном секвенировании закралась ошибка.