https://news.day.az/medicine/1425454.html Появление дельтакрон-штамма сочли последствием лабораторной ошибки
Появление дельтакрон-штамма сочли последствием лабораторной ошибки
Во Всемирной организации здравоохранения исключили вероятность появления в мире нового гибридного штамма "дельтакрон". Соответствующее заявление сделала в Twitter глава технической группы ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По ее словам, никакой комбинации штаммов выявить не удалось. Что же касается находки киприотских ученых, скорее всего они попросту ошиблись.
Так, образец зараженной ткани могли загрязнить или же при лабораторном секвенировании закралась ошибка.
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