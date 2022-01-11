Найден новый способ диагностировать шизофрению

Симптомы шизофрении можно предсказать по активности нейронов, выращенных из собственных клеток пациентов, доказали специалисты Либеровского института развития мозга в США. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале PNAS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стволовые клетки иногда используются для имитации деятельности и молекулярных характеристики многих органов и тканей. Это позволяет в том числе изучать заболевания мозга, например, болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Однако при психических заболеваниях выраженных биологических различий в клетках нет, что затрудняет диагностику.

Более ранние исследования позволили получить аномальные нейроны, выращенные из стволовых клеток пациентов с шизофренией. Однако до сих пор никто не мог понять, объясняют ли эти аномалии какие-либо симптомы.

В новой работе ученые, использовав стволовые клетки 13 добровольцев с шизофренией и 15 - без, смогли выявить различия в функционировании ионных каналов - белков, регулирующих электрическую активность в мозге - в нейронах людей с шизофренией и без. Исследователи наблюдали, как эти каналы открываются и закрываются не так, как должны, изменяя время электрической активности - свойство, которое предсказывает основные симптомы шизофрении.

"Мы изучили физиологические характеристики нейронов, полученных из стволовых клеток, и определили, какие нейроны предсказывают значимые клинические признаки расстройства у реальных пациентов - живых доноров клеток, - рассказывают авторы работы. - Мы обнаружили шаблон клеточной активности, который коррелировал со степенью психоза у доноров. Мы обнаружили еще один шаблон активности, который почти с абсолютной точностью предсказывал уровень когнитивных нарушений у доноров. Эти клинические особенности, психотические симптомы и когнитивные нарушения относятся к выраженным проявлениями шизофрении".

Исследователи рассчитывают, что подобный метод позволит надежнее и быстрее диагностировать шизофрению и купировать симптомы, а также искать новые способы борьбы с болезнью.