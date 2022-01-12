https://news.day.az/medicine/1425751.html В России зарегистрировали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса
В России зарегистрировали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса
Тест-система для выявления штамма коронавируса "омикрон", разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, зарегистрирована в РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФМБА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм COVID-19", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тест-система позволяет с высокой чувствительностью выявлять варианты "омикрон" и "дельта" за полтора часа.
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