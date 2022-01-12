Назван новый симптом "омикрона"
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По данным британских ученых, одним из наиболее распространенных симптомов штамма коронавируса Омикрон является частое чихание. При этом специалисты подчеркнули, что до появления вакцинации с таким симптомом не сталкивались. Об этом сообщает британское издание Express, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Медики отметили, что чихание все чаще стает признаком COVID-19, но только у людей, которые были вакцинированы.

"Интересно, что наши данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем получили положительный результат на COVID-19, чаще сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, кто не делал прививку", - заявили ученые.

Эксперты добавили, что не обнаружили большой разницы в симптомах Дельты и Омикрона.

"Только 50% людей испытывают три классических симптома: лихорадку, кашель и потерю обоняния или вкуса", - сказали специалисты.

При этом они отметили, что обоняние и вкус теперь теряет лишь каждый пятый заболевший.

Штамм коронавируса COVID-19 Омикрон уже обнаружен в 114 странах.