Врач оценил необходимость модификации "Спутника V" под "омикрон"

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" не нуждается в модификации под омикрон-штамм. Так оценил необходимость изменения состава вакцины директор центра имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Остается та же самая рекомендация - вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" через шесть месяцев", - сказал Гинцбург.

По его словам, заявление производителей иностранных вакцин о разработке модификации составов препаратов связано с тем, что их прививки не действуют против южноафриканского штамма.

Способность вакцины "Спутник V" противостоять омикрон-штамму коронавируса подтверждают совместные исследования центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, подчеркнул Гинцбург.