В кишечнике нашли клетки, отличающие вкус сахара от подсластителей

Биологи выяснили, что в кишечнике человека есть нервные клетки, которые могут отличать молекулы сахара от бескалорийных подсластителей. Это позволит улучшить свойства заменителей сахара. Об этом пишут ученые в научном журнале Nature Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Многие люди не могут подавить свою тягу к сахару при помощи подсластителей. Теперь мы понимаем то, почему это происходит и как наша пищеварительная система распознает вкус сахара. Мы надеемся, что лекарства, нацеленные на эти клетки, помогут нам бороться со многими болезнями, связанными со злоупотреблением сахаром", - рассказал один из авторов исследования, доцент Университета Дьюка (США) Диего Бооркес, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

За последние несколько десятилетий ученые разработали или нашли в природе несколько десятков молекул, которые воздействуют на те же рецепторы языка, что и молекулы сахара и других углеводов. Это в теории позволяет использовать их в качестве подсластителей, которые делают пищу или напитки более привлекательными на вкус, но при этом не способствуют набору лишнего веса.

Несмотря на схожий характер действия на вкусовые рецепторы, большинство людей легко различает сахар и различные подсластители на вкус и чаще всего отдает предпочтение "реальному" продукту. Это значительно снижает привлекательность диетических продуктов питания на базе подсластителей и не позволяет использовать их для профилактики диабета, кариеса и других болезней, связанных со злоупотреблением сладкой пищей.

Скрытые рецепторы сладкого

В ходе нового исследования Бооркес и его коллеги обнаружили механизм, который позволяет человеку различать вкус реального сахара и его заменителей. Они изучали функции нейронов, присутствующих в стенках различных отделов кишечника мышей. Многие из этих клеток непосредственно связаны с блуждающим нервом, который играет важную роль в управлении процессом пищеварения и в работе органов чувств.

Ученые модифицировали геном подключенных к нему нервных клеток кишечника таким образом, что их можно было включать и выключать при помощи вспышек света. После этого они вставили в блуждающий нерв набор электродов и проследили за тем, как включение и выключение рецепторов кишечника влияло на работу блуждающего нерва и поведение грызунов.

Оказалось, что сахар и подсластители заставляли кишечные рецепторы вырабатывать два разных набора электрических и химических сигналов. Подобная особенность нервных клеток желудка позволяла мышам различать вкус сахара и подсластителей и всегда выбирать пищу с добавлением реальных углеводов даже в том случае, когда ученые отключали рецепторы сладкого в их языке.

В противоположность этому, отключение нервных клеток в кишечнике привело к тому, что мыши перестали чувствовать разницу между подсластителями и сахаром и начали одинаково охотно употреблять и то, и другое в пищу. Это, как считают ученые, позволяет надеяться на создание молекул, которые будут блокировать действие этих нейронов, что позволит использовать подсластители в качестве полноценной замены для сахара.