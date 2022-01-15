Назван замедляющий старение витамин

Терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина рассказала, что здоровье кожи и волос обеспечивает рибофлавин, или витамин B2. Он также предотвращает старение организма, объяснила медик в интервью "Пятому каналу", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам медика, все биохимические процессы в организме происходят с участием витаминов группы B, включая B2. Он обладает важным значением для метаболизма белков, жиров и углеводов. Его также называют "витамином красоты", поскольку он участвует в синтезе белковых молекул тела и замедляет старение.

Тюльпина назвала продукты, богатые витамином B2. Среди них пища и животного, и растительного происхождения. Витамин B2 содержится в молоке, сыре, твороге, яйцах и субпродуктах - печени и почках. Среди растительных продуктов богаты этим элементом грибы и кедровые орехи.

"Учитывая высокий калораж кедрового ореха, мы не съедим его в необходимых для компенсации дефицита витамина B2 количествах", - подчеркнула терапевт.

Чтобы установить уровень витамина B2 в организме, Тюльпина посоветовала обратиться за помощью к специалистам. Уже на основании результатов анализов доктор подбирает каждому пациенту наиболее подходящую дозировку рибофлавина.