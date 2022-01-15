Прием обезболивающих вреден для здоровья

Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" рассказал о вреде частого употребления обезболивающих таблеток, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, прием более 15 таких препаратов в месяц может привести к медикаментозной головной боли. То есть, при каждом приеме обезболивающих у человека будет возникать боль. Врач уточнил, что в таком случае обычно пациентам назначают препарат амитриптилин.

Мясников отметил, что чаще всего головная боль возникает от напряжения.

"Это провоцирует и неправильная посадка головы, и долгое чтение или работа за компьютером или с гаджетом, и отсутствие просто элементарного свежего воздуха", - сказал телеведущий.

Он посоветовал вместо приема обезболивающих таблеток обратиться к немедикаментозным методам профилактики.