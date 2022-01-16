Кардиологи рассказали, когда повышается риск сердечных приступов

Кардиологи Британского фонда сердца выяснили, что в холодную погоду риск спазма сосудов, скачков артериального давления и сердечных приступов повышается. Об этом сообщает Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным ученых, на холоде кровеносные сосуды сужаются, что повышает кровяное давление и может привести к блокировке артерий, питающих кровью сердце или мозг.

По этой причине зимой количество сердечных приступов увеличивается, отметили эксперты.