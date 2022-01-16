https://news.day.az/medicine/1427264.html Кардиологи рассказали, когда повышается риск сердечных приступов
Кардиологи рассказали, когда повышается риск сердечных приступов
Кардиологи Британского фонда сердца выяснили, что в холодную погоду риск спазма сосудов, скачков артериального давления и сердечных приступов повышается. Об этом сообщает Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным ученых, на холоде кровеносные сосуды сужаются, что повышает кровяное давление и может привести к блокировке артерий, питающих кровью сердце или мозг.
По этой причине зимой количество сердечных приступов увеличивается, отметили эксперты.
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