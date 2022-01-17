Названы продукты, вызывающие бессонницу

Диетолог Елена Кален перечислила продукты, которые вызывают у человека бессонницу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она уточнила, что к таким продуктам относятся жареное мясо, помидоры, баклажаны, консервированные продукты, соления, авокадо и сыр с плесенью.

По словам Кален, в этих продуктах может содержаться большое количество тиранина - аминокислоты, которая в организме преобразуется в норадреналин (гормон стресса).

"Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбужденными, а ночью с трудом засыпать", - рассказала специалист.

Диетолог также посоветовала не употреблять перед сном сельдерей и другие продукты с мочегонными свойствами.