Названы симптомы недостатка магния в организме

В новом выпуске передачи "О самом главном" на канале "Россия 1" специалисты рассказали о том, какое значение для здоровья нашего организма имеет достаточное количество магния, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Врач-эндокринолог, диетолог, специалист по антивозрастной медицине Елена Островская и ведущая рубрики "Женское здоровье" врач Татьяна Шаповаленко отметили, что магний принимает участие во всех обменных процессах в организме и очень важен для нашего здоровья.

Как понять, что у вас недостаток магния в организме? Вы стали раздражительны, забывчивы и невнимательны, вы испытываете головные боли и головокружение, часто и быстро устаете, у вас тахикардия и судороги в ногах.

Дефицит магния, как объяснила Елена Островская, возникает из-за стресса, приема мочегонных, сердечной недостаточности, приема оральных контрацептивов, употребления газированных напитков и кофе. Специалисты призвали больше есть продуктов, содержащих магний, отказаться от вредной еды и напитков, мочегонные препараты и оральные контрацептивы принимать по назначению врача.