Врач предупредила об опасности популярной настойки от давления

Популярное средство от давления, которое представляет собой настой из шишек, луковой шелухи и боярышника, может быть опасным для некоторых людей. Об этом рассказала врач-терапевт Елена Треско в беседе с Пятым каналом, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Есть данные, что настой шишек может усилить кровообращение, и это вызовет повреждение сосудистой стенки, а если давление очень высокое, мы можем спровоцировать геморрагический инсульт. В таком случает этот сомнительный народный рецепт принесет больше вреда, чем пользы", - отметила она.

Специалист добавила, что некоторые растения имеют свойство поддерживать сосуды в тонусе и могут обеспечивать седативный эффект. Это должно улучшить общее состояние и снизить артериальное давление.