Врач назвала "кожные" симптомы рака легких

Ведущий фармацевт британской медицинской компании medino Джулия Геррини перечислила симптомы рака легких, которые можно определить по состоянию кожи пациента. Об этом сообщает газета Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Кожные симптомы могут включать более легкое появление синяков на коже, появление приподнятых пятен, желтоватый цвет кожи, усиление зуда, появление сыпи вокруг глаз и регулярное покраснение на одной половине лица", - рассказала специалист.

По словам Геррини, кожные симптомы не всегда проявляются при раке легких. Они могут указывать на распространение рака на другие органы или быть побочными эффектами от лечения. При этом эксперт отметила, что в случае более "классических" симптомов злокачественных опухолей - кашля с кровью, одышки, частых инфекций, - необходимо в срочном порядке обратиться к врачу.